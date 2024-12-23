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23 декабря, 09:02

«Ростех» передал Минобороны новые самолёты Су-57 и Су-34

Один из переданных Минобороны самолётов. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Один из переданных Минобороны самолётов. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») завершила производство и передачу истребителей Су-34 и Су-57 Министерству обороны России в рамках выполнения государственного оборонного заказа на текущий год. Информация об этом была размещена в телеграм-канале компании.

Один из самолётов, переданный в войска. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

«Авиастроительные предприятия Ростеха ритмично поставляют в войска авиационную технику. Переданные сегодня самолёты Су-57 и Су-34 скоро займут своё место в строю», — отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Су-57 и Су-34 представляют собой современные боевые самолёты, каждый из которых имеет свои уникальные возможности и предназначение. Так, Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный для выполнения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели, что делает его универсальным инструментом в современных военных конфликтах. Су-57 может действовать круглосуточно, даже в сложных метеоусловиях и при наличии помех, что значительно увеличивает его боевую эффективность.

Су-34, в свою очередь, является истребителем-бомбардировщиком, предназначенным для поражения наземных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, которые могут быть защищены средствами противовоздушной обороны. Он способен выполнять задачи на значительных расстояниях от аэродрома базирования и может работать в условиях огневого и информационного противодействия противника. Су-34 также может использовать как управляемые, так и неуправляемые авиационные средства поражения, а также выполнять задачи воздушной разведки.

А недавно холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа на текущий год. Техника, как информирует Ростех, успешно преодолела все виды испытаний.

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Наталья Демьянова
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