«Ростех» передал Минобороны новые самолёты Су-57 и Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») завершила производство и передачу истребителей Су-34 и Су-57 Министерству обороны России в рамках выполнения государственного оборонного заказа на текущий год. Информация об этом была размещена в телеграм-канале компании.

Один из самолётов, переданный в войска. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

«Авиастроительные предприятия Ростеха ритмично поставляют в войска авиационную технику. Переданные сегодня самолёты Су-57 и Су-34 скоро займут своё место в строю», — отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Су-57 и Су-34 представляют собой современные боевые самолёты, каждый из которых имеет свои уникальные возможности и предназначение. Так, Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный для выполнения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели, что делает его универсальным инструментом в современных военных конфликтах. Су-57 может действовать круглосуточно, даже в сложных метеоусловиях и при наличии помех, что значительно увеличивает его боевую эффективность.

Су-34, в свою очередь, является истребителем-бомбардировщиком, предназначенным для поражения наземных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, которые могут быть защищены средствами противовоздушной обороны. Он способен выполнять задачи на значительных расстояниях от аэродрома базирования и может работать в условиях огневого и информационного противодействия противника. Су-34 также может использовать как управляемые, так и неуправляемые авиационные средства поражения, а также выполнять задачи воздушной разведки.