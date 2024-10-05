Кадыров передал «Народному фронту» первую сотню «Джихад-машин» для нужд СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал представителям Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» первые 100 «Джихад-машин» чеченского производства для нужд спецоперации (СВО). Об этом сообщает РИА «Новости».

Образец »Джихад-машины». Фото © ТАСС / Елена Афонина

«Мы передаём первые 100 «Джихад-машин» для нужд СВО. При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. В самый короткий срок мы смогли наладить серийное производство «Джихад-машин», — подчеркнул глава Чечни на церемонии передачи автомобилей.

Кадыров добавил, что эти автомобили были переданы «Народному фронту». Политик выразил уверенность, что транспорт отлично проявит себя в зоне СВО, а бойцы по достоинству оценят новые машины.