Кадыров передал «Народному фронту» первую сотню «Джихад-машин» для нужд СВО
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал представителям Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» первые 100 «Джихад-машин» чеченского производства для нужд спецоперации (СВО). Об этом сообщает РИА «Новости».
Образец »Джихад-машины». Фото © ТАСС / Елена Афонина
«Мы передаём первые 100 «Джихад-машин» для нужд СВО. При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. В самый короткий срок мы смогли наладить серийное производство «Джихад-машин», — подчеркнул глава Чечни на церемонии передачи автомобилей.
Кадыров добавил, что эти автомобили были переданы «Народному фронту». Политик выразил уверенность, что транспорт отлично проявит себя в зоне СВО, а бойцы по достоинству оценят новые машины.
Серийное производство боевых машин, спроектированных на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», было запущено в Чечне в этом году. Разработкой конструкторской документации военной техники занимался Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ). Уточняется, что испытания новых автомобилей прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
А ранее Life.ru рассказывал, что в августе Илон Маск подарил Рамзану Кадырову электромобиль Tesla Cybertruck. Презентом похвастался сам глава Чеченской Республики. Он прокатился по Грозному и отметил высокие качества машины. Тогда же Кадыров заявил, что отправит авто в зону проведения СВО, чтобы помочь российским войска. Позднее на свой же подарок отреагировал Илон Маск. Бизнесмен сказал, что ничего не дарил «русскому генералу» Кадырову. Глава Чечни через пару дней заявил, что электропикап дистанционно отключили. Он назвал поступок Маска некрасивым и назло отправил на фронт ещё два Cybertruck.