Кадыров назло Маску бросил в атаку против ВСУ ещё два Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров после отключения отправленного на СВО автомобиля Cybertruck от компании Tesla решил с лихвой компенсировать убытки, направив бойцам российским бойцам два новых Кибертрака. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Российские солдаты мчатся по зоне СВО на новых Кибертраках от Кадырова. Видео © Telegram / Kadyrov_95

На видео заметно, что автомобили уже приобрели существенный апгрейд в виде пулемёта на крыше. Теперь «тачанки» будут колесить по зоне спецоперации, если Tesla не придумает, как удалённо их выключить. Однако у Кадырова на этот счёт позитивный прогноз.

«Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, манёвренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы. Удалённое отключение их не коснулось. Машины работают штатно и без сбоев», — написал глава Чечни.

Он также заметил, что таким образом российские ВС предоставляют машине лучшую рекламу из возможных.

«Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь. Уж мы то знаем, каким должно быть их применение», — заключил Кадыров.