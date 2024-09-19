«Не по-мужски»: Кадыров пожурил Маска за отключение «подаренного» Cybertruck для СВО Кадыров заявил, что Маск дистанционно отключил электропикап Cybertruck на СВО 19 сентября, 17:14 Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск «некрасиво поступил», потому что дистанционно отключил электропикап Cybertruck, отправленный в зону СВО. Об этом политик написал в телеграм-канале.

«Кибертрак, который мы оснастили пулемётом и отправили на СВО, машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала манёвренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удалённо отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня», — написал чеченский лидер.

Кадыров посетовал, что Маск сначала «дарит от души дорогие подарки», а потом удалённо их отключает. Глава Чечни посоветовал бизнесмену в следующий раз не допускать подобных неловких конфузов.

Авторы Татьяна Миссуми