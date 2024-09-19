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«Не по-мужски»: Кадыров пожурил Маска за отключение «подаренного» Cybertruck для СВО

Кадыров заявил, что Маск дистанционно отключил электропикап Cybertruck на СВО

19 сентября, 17:14
Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск «некрасиво поступил», потому что дистанционно отключил электропикап Cybertruck, отправленный в зону СВО. Об этом политик написал в телеграм-канале.

«Кибертрак, который мы оснастили пулемётом и отправили на СВО, машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала манёвренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удалённо отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня», — написал чеченский лидер.

Кадыров посетовал, что Маск сначала «дарит от души дорогие подарки», а потом удалённо их отключает. Глава Чечни посоветовал бизнесмену в следующий раз не допускать подобных неловких конфузов.

Кадыров прокатился по улицам Грозного на белорусском «Минске»
Кадыров прокатился по улицам Грозного на белорусском «Минске»

Напомним, в августе этого года Рамзан Кадыров показал «подарок» от Илона Маска — электромобиль Tesla Cybertruck. Он прокатился по Грозному и отметил высокие качества машины. Тогда же глава Чечни пообещал отправить авто в зону проведения СВО. Маск позже выступил с опровержением, подчеркнув, что ничего не дарил «русскому генералу» Кадырову. Пользователи обвинили Маска в отсутствии чувства юмора.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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