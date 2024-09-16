Чеченский лидер Рамзан Кадыров проехал по улицам Грозного на мотоцикле «Минск» белорусского производства. Компанию ему составил глава города Хас-Магомед Кадыров.

Кадыров прокатился по улицам Грозного на белорусском «Минске». Обложка © Telegram / Kadyrov_95

«В понедельник вместе с дорогим братом, мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии», — написал Кадыров в телеграм-канале.

В частности, чиновники осмотрели несколько строительных площадок и осмотрели место возведения нового района в честь президента России Владимира Путина. Там, по словам Кадырова, работы идут в соответствии с графиком.