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16 сентября, 20:15

Кадыров прокатился по улицам Грозного на белорусском «Минске»

Кадыров прокатился по улицам Грозного на белорусском «Минске». Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Кадыров прокатился по улицам Грозного на белорусском «Минске». Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Чеченский лидер Рамзан Кадыров проехал по улицам Грозного на мотоцикле «Минск» белорусского производства. Компанию ему составил глава города Хас-Магомед Кадыров.

Кадыров прокатился по улицам Грозного на белорусском «Минске». Обложка © Telegram / Kadyrov_95

«В понедельник вместе с дорогим братом, мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии», — написал Кадыров в телеграм-канале.

В частности, чиновники осмотрели несколько строительных площадок и осмотрели место возведения нового района в честь президента России Владимира Путина. Там, по словам Кадырова, работы идут в соответствии с графиком.

Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем, сделав 30 отжиманий на камеру
Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем, сделав 30 отжиманий на камеру

Ранее Кадыров ответил на вопросы подписчиков о состоянии здоровья. Общаясь с подписчиками политик признался, что ним всё в порядке, ведь его организм «как у молодого парня».

Оксана Попова
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