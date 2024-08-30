«Прохожу капремонт»: Кадыров похвалился состоянием здоровья, как у «молодого парня»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ответил на вопросы подписчиков о состоянии здоровья. Во время прямого эфира в соцсети «Вконтакте», политик признался, что ним всё в порядке, ведь его организм «как у молодого парня».

«Хвала Всевышнему, со здоровьем всё в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм, как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», — сообщил Кадыров.