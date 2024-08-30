«Прохожу капремонт»: Кадыров похвалился состоянием здоровья, как у «молодого парня»
Кадыров заявил, что врачи положительно оценивают состояние его здоровья
Чеченский лидер Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Чеченский лидер Рамзан Кадыров ответил на вопросы подписчиков о состоянии здоровья. Во время прямого эфира в соцсети «Вконтакте», политик признался, что ним всё в порядке, ведь его организм «как у молодого парня».
«Хвала Всевышнему, со здоровьем всё в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм, как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», — сообщил Кадыров.
Кстати, не так давно Кадыров рассказал о результатах недавнего обследования, которое выявило лишь небольшую нехватку витамина D. В доказательство своих слов он отжался около тридцати раз на камеру. Также он признался, что не придаёт большого значения циркулирующим в прессе спекуляциям о проблемах со здоровьем.