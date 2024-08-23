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23 августа, 11:55

Сын Кадырова показал, как стреляет сразу из двух пулемётов

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова показал, как стреляет сразу из двух пулемётов. Соответствующими кадрами в сопровождении эпичной музыки Адам поделился в соцсетях. Ролик, отметим, был опубликован ещё в конце мая.

Адам Кадыров показал, как умеет стрелять сразу из двух пулемётов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dustum

Адаму Кадырову, напомним, 16 лет, он числится куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Также юноша состоит в руководстве отдела обеспечения безопасности чеченского лидера.

Кстати, несколько дней назад Кадыров-младший продемонстрировал свои навыки президенту России Владимиру Путину, который приехал в Чечню впервые с 2011 года. Свой визит глава государства начал с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем Путин отправился в Российский университет спецназа в Гудермесе. Там он пообщался с добровольцами СВО и произнёс: «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении». Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил президенту удостоверение почётного гражданина региона.

Сын Рамзана Кадырова опубликовал фото с Путиным
Сын Рамзана Кадырова опубликовал фото с Путиным
Обложка ©

Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dustum

Наталья Демьянова
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