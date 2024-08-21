Сын Рамзана Кадырова опубликовал фото с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и Адам Кадыров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dustum
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам разместил в соцсети фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сфотографировался с главой государства во время его визита на Северный Кавказ. На снимке политик стоит с юношей в аэропорту у трапа самолёта.
Адаму Кадырову 16 лет, он числится куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Также он состоит в руководстве отдела обеспечения безопасности чеченского лидера.
Напомним, 20 августа президент РФ Владимир Путин прибыл в Чечню с рабочим визитом, который начал с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем глава государства отправился в Российский университет спецназа в Гудермесе. Там он пообщался с добровольцами СВО и произнёс: «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении». Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил президенту удостоверение почётного гражданина региона.