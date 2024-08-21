Сын Рамзана Кадырова опубликовал фото с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и Адам Кадыров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dustum

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам разместил в соцсети фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сфотографировался с главой государства во время его визита на Северный Кавказ. На снимке политик стоит с юношей в аэропорту у трапа самолёта.