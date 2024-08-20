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20 августа, 20:57

Путин стал почётным гражданином Чечни

Кадыров передал Путину знак и удостоверение почётного гражданина Чечни

Рамзан Кадыров и Владимир Путин в Гудермесе. Обложка © ТАСС / ВЕ / Прокофьев Вячеслав

Рамзан Кадыров и Владимир Путин в Гудермесе. Обложка © ТАСС / ВЕ / Прокофьев Вячеслав

Президент России Владимир Путин стал почётным гражданином Чечни. Соответствующий знак, а также удостоверение главе государства вручили глава республики Рамзан Кадыров и муфтий, председатель регионального духовного управления мусульман Салах Межиев во время посещения мечети пророка Исы в Грозном.

В качестве ответного жеста российский лидер вручил им Коран ручной работы в драгоценном переплёте. Путин также поблагодарил муфтия Чечни за работу.

"Вы являетесь хранителем ценностей, которые укрепляют наш многонациональный мир и все наши религии. Это ваша работа, ваша миссия перед всем нашим народом. Вы [священнослужители] делаете общее дело огромной важности, не менее важное, чем то, что мы видели на полигоне (Российского университета спецназа в Гудермесе, — Прим. Life.ru)", — сообщил Путин.

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Напомним, Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Свой визит глава государства начал с посещения могилы отца Рамзана Кадырова Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем политик направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где осмотрел выставку трофейного оружия и пообщался с добровольцами. Кроме того, глава республики Рамзан Кадыров показал главе государства макет нового района в Грозном, названного в его честь.

Анатолий Симоненко
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