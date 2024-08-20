Путин стал почётным гражданином Чечни
Кадыров передал Путину знак и удостоверение почётного гражданина Чечни
Рамзан Кадыров и Владимир Путин в Гудермесе. Обложка © ТАСС / ВЕ / Прокофьев Вячеслав
Президент России Владимир Путин стал почётным гражданином Чечни. Соответствующий знак, а также удостоверение главе государства вручили глава республики Рамзан Кадыров и муфтий, председатель регионального духовного управления мусульман Салах Межиев во время посещения мечети пророка Исы в Грозном.
В качестве ответного жеста российский лидер вручил им Коран ручной работы в драгоценном переплёте. Путин также поблагодарил муфтия Чечни за работу.
"Вы являетесь хранителем ценностей, которые укрепляют наш многонациональный мир и все наши религии. Это ваша работа, ваша миссия перед всем нашим народом. Вы [священнослужители] делаете общее дело огромной важности, не менее важное, чем то, что мы видели на полигоне (Российского университета спецназа в Гудермесе, — Прим. Life.ru)", — сообщил Путин.
Напомним, Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Свой визит глава государства начал с посещения могилы отца Рамзана Кадырова Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем политик направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где осмотрел выставку трофейного оружия и пообщался с добровольцами. Кроме того, глава республики Рамзан Кадыров показал главе государства макет нового района в Грозном, названного в его честь.