Президент России Владимир Путин стал почётным гражданином Чечни. Соответствующий знак, а также удостоверение главе государства вручили глава республики Рамзан Кадыров и муфтий, председатель регионального духовного управления мусульман Салах Межиев во время посещения мечети пророка Исы в Грозном.

"Вы являетесь хранителем ценностей, которые укрепляют наш многонациональный мир и все наши религии. Это ваша работа, ваша миссия перед всем нашим народом. Вы [священнослужители] делаете общее дело огромной важности, не менее важное, чем то, что мы видели на полигоне (Российского университета спецназа в Гудермесе, — Прим. Life.ru)", — сообщил Путин.