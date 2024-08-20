Кадыров показал Путину макет нового района в Грозном, названного в его честь
Путин и Кадыров рядом с макетом нового района. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Президенту РФ Владимиру Путину показали масштабную модель нового района в Грозном, который после возведения назовут в его честь. Экскурсию для почётного гостя из Москвы провёл лично глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам лидера республики, речь идёт о грандиозном инвестпроекте, который станет настоящим украшением столицы региона. Он включает в себя комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры.
"Общая площадь строительных работ в Чеченской Республике сегодня составляет более 6,3 миллиона квадратных метров", — написал Кадыров в Telegram.
Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Свой визит глава государства начал с посещения могилы отца Рамзана Кадырова Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем политик направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где осмотрел выставку трофейного оружия и пообщался с добровольцами.