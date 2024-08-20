Кадыров показал Путину макет нового района в Грозном, названного в его честь

Президенту РФ Владимиру Путину показали масштабную модель нового района в Грозном, который после возведения назовут в его честь. Экскурсию для почётного гостя из Москвы провёл лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам лидера республики, речь идёт о грандиозном инвестпроекте, который станет настоящим украшением столицы региона. Он включает в себя комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры.