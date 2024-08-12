Роскосмос показал макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами

Оснащение модуля может быть опциональным: можно разместить большие иллюминаторы, телескоп или роботизированную руку. Помимо того, на стенде можно увидеть макет всей станции по итогам второго этапа развертывания.

По планам разработчиков, Российская орбитальная станция отправится в космос в период с 2027 по 2033 год. Всего на данную программу потратят 608,9 миллиарда рублей. Ожидается, что первым на орбиту отправят научно-энергетический модуль, запуск намечен на конец 2027 года. А до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, вместе они составят ядро станции.