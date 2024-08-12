Роскосмос показал макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами
Макет Российской орбитальной станции (РОС). Обложка © roscosmos.ru
"Роскосмос" представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" макет коммерческого модуля Российской орбитальной станции (РОС). Он оснащён большими обзорными иллюминаторами, сообщает ТАСС.
Оснащение модуля может быть опциональным: можно разместить большие иллюминаторы, телескоп или роботизированную руку. Помимо того, на стенде можно увидеть макет всей станции по итогам второго этапа развертывания.
По планам разработчиков, Российская орбитальная станция отправится в космос в период с 2027 по 2033 год. Всего на данную программу потратят 608,9 миллиарда рублей. Ожидается, что первым на орбиту отправят научно-энергетический модуль, запуск намечен на конец 2027 года. А до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, вместе они составят ядро станции.
Недавно генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв представил проект космоплана, на котором астронавты будут летать на создаваемую Российскую орбитальную станцию. В конструкции устройства предполагается использовать композитный планер с V-образным крылом.