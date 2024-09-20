Эксперт объяснил, сможет ли Маск отключить два Cybertruck, которые Кадыров бросил в зону СВО
ИБ-эксперт Бедеров: Маск может отключить работу новых Cybertruck в зоне СВО
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск сможет, если захочет, отключить два автомобиля Cybertruck в зоне спецоперации. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров.
Миллиардер в любой момент может сделать Cybertruck Рамзана Кадырова бесполезным. Для этого у него есть все основания и необходимые функции.
«Маск может отключить работу своих автомобилей. Однако, как и в любой подобной технике, её можно отвязать от доступа к Сети. Это приведёт к исключению возможности обновить встроенный софт, но и минимизирует удалённое управление», — объяснил Бедеров «Газете.ru».
Напомним, что в августе этого года Илон Маск подарил Рамзану Кадырову электромобиль Tesla Cybertruck. Презентом похвастался сам глава Чеченской Республики. Он прокатился по Грозному и отметил высокие качества машины. Тогда же Кадыров заявил, что отправит авто в зону проведения СВО, чтобы помочь Армии РФ. Позже на свой же подарок отреагировал Илон Маск. Он сказал, что ничего не дарил «русскому генералу» Кадырову. Пару дней назад глава Чечни заявил, что электропикап дистанционно отключили. Кадыров назвал поступок бизнесмена некрасивым и назло отправил на фронт ещё два Cybertruck. Теперь американские автомобили будут бороться с врагом под управлением русских бойцов.
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