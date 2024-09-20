Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск сможет, если захочет, отключить два автомобиля Cybertruck в зоне спецоперации. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров.

Миллиардер в любой момент может сделать Cybertruck Рамзана Кадырова бесполезным. Для этого у него есть все основания и необходимые функции.