В США аплодируют ещё одному преимуществу российского Су-57
Military Watch: Су-57 показали эффективность в зонах с высокой концентрацией ПВО
Российские истребители Су-57 продемонстрировали свою высокую эффективность в зонах с высокой концентрацией средств ПВО на Украине, сообщает журнал Military Watch.
«Военно-воздушные силы России уверенно используют малозаметность Су-57, направляя эти истребители на активные боевые действия в районах, где сосредоточены системы ПВО» , — отмечается в статье.
Также подчеркивается, что новый двигатель AL-51F-1, установленный на Су-57, обеспечивает один из самых высоких уровней тяги среди всех современных истребителей.
Су-57 способен нести ракеты «воздух — воздух» как малой, так и средней, и большой дальности, тогда как F-35 ограничен только малой и средней дальностью. Это дает российскому пятому поколению истребителю значительное преимущество в дальнем воздушном бою. Кроме того, Су-57 является единственным новым истребителем в мире, который показал боевую эффективность против современных западных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS и IRIS-T, переданных украинским войскам.
Как и американский F-22A и китайский J-20, Су-57 относится к классу тяжелых истребителей с максимальной взлетной массой от 34 до 38 тонн, предназначенных для уничтожения вражеской авиации и завоевания воздушного господства. В отличие от них, F-35 (30 тонн) разрабатывался в основном для выполнения ударных миссий.
А ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил планирующие бомбы на места дислокации личного состава и техники ВСУ. Тем временем экипаж другой «сушки» нанёс планирующими ФАБами удар по скоплению живой силы и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Боевой вылет осуществлялся по разведанным целям при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.