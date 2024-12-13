Российские истребители Су-57 продемонстрировали свою высокую эффективность в зонах с высокой концентрацией средств ПВО на Украине, сообщает журнал Military Watch.

«Военно-воздушные силы России уверенно используют малозаметность Су-57, направляя эти истребители на активные боевые действия в районах, где сосредоточены системы ПВО» , — отмечается в статье.

Также подчеркивается, что новый двигатель AL-51F-1, установленный на Су-57, обеспечивает один из самых высоких уровней тяги среди всех современных истребителей.

Су-57 способен нести ракеты «воздух — воздух» как малой, так и средней, и большой дальности, тогда как F-35 ограничен только малой и средней дальностью. Это дает российскому пятому поколению истребителю значительное преимущество в дальнем воздушном бою. Кроме того, Су-57 является единственным новым истребителем в мире, который показал боевую эффективность против современных западных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS и IRIS-T, переданных украинским войскам.