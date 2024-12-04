«Революционная система»: В США признали эффективность российского Су-57
Обозреватель TNI Вайхерт: Российский Су-57 доказал свою эффективность в ходе СВО
Су-57. Обложка © Объединённая авиастроительная корпорация / ОКБ Сухого
Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт признал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО).
Он подчеркнул, что Су-57 проявил отличные боевые качества, особенно при «нанесении ударов из-за горизонта», где системы ПВО, предоставленные НАТО Украине, не могут угрожать российскому истребителю.
«У России есть реальная революционная система в лице Су-57», — добавил Вайхерт.
Напомним, Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения, обладающий технологиями малозаметности. Он способен эффективно бороться с истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели.
Не так давно «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки Су-57. Отмечается, что иностранные заказчики проявляют интерес к новейшему самолету. С некоторыми партнёрами уже ведутся предсметные обсуждения.