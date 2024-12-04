«Революционная система»: В США признали эффективность российского Су-57

Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт признал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО).

Он подчеркнул, что Су-57 проявил отличные боевые качества, особенно при «нанесении ударов из-за горизонта», где системы ПВО, предоставленные НАТО Украине, не могут угрожать российскому истребителю.

«У России есть реальная революционная система в лице Су-57», — добавил Вайхерт.

Напомним, Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения, обладающий технологиями малозаметности. Он способен эффективно бороться с истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели.