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3 декабря, 21:58

«Революционная система»: В США признали эффективность российского Су-57

Обозреватель TNI Вайхерт: Российский Су-57 доказал свою эффективность в ходе СВО

Су-57. Обложка © Объединённая авиастроительная корпорация / ОКБ Сухого

Су-57. Обложка © Объединённая авиастроительная корпорация / ОКБ Сухого

Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт признал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО).

Он подчеркнул, что Су-57 проявил отличные боевые качества, особенно при «нанесении ударов из-за горизонта», где системы ПВО, предоставленные НАТО Украине, не могут угрожать российскому истребителю.

«У России есть реальная революционная система в лице Су-57», — добавил Вайхерт.

Напомним, Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения, обладающий технологиями малозаметности. Он способен эффективно бороться с истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели.

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Не так давно «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки Су-57. Отмечается, что иностранные заказчики проявляют интерес к новейшему самолету. С некоторыми партнёрами уже ведутся предсметные обсуждения.

Анатолий Цейко
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