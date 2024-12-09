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Регион
9 декабря, 13:28

Бой российских Су-30 и Ми-8 с атаковавшими Крымский мост катерами ВСУ попал на видео

Появилось видео боя российских Су-30 и Ми-8 с бэзэкипажными катерами ВСУ у Крыма

В телеграм-канале «Военный обозреватель» было опубликовано видео боя истребителя Су-30 и вертолёта Ми-8 Черноморского флота России с бэзэкипажными катерами (БЭК) Вооружённых сил Украины, которые пытались атаковать Крымский мост и объекты в Керчи. Кадры были сняты с украинских аппаратов.

Су-30 и Ми-8 против БЭК ВСУ. Видео © Telegram / «Военный обозреватель»

«Для отвлечения российских военных были задействованы БЭКи с пулемётными турелями и блоками авиационных ракет. Другие пытались прорваться. Атака была отражена», — сообщили в телеграм-канале.

Ранее украинские танки Leopard и Abrams начали обвешивать советской динамической защитой «Контакт-1». Однако даже эта мера не помогает справиться с российскими новейшими огневыми и ударными контурами. Так, снаряды «Краснополь-М2» обладают высокой точностью, что делает шансы противника минимальными даже на больших дистанциях.

Ж/д эшелоны ВСУ с техникой НАТО сгинули в огне после попытки атаковать место размещения «Орешника»
Ж/д эшелоны ВСУ с техникой НАТО сгинули в огне после попытки атаковать место размещения «Орешника»
Обложка ©

Telegram / «Военный обозреватель»

Алена Пенчугина
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