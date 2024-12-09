Бой российских Су-30 и Ми-8 с атаковавшими Крымский мост катерами ВСУ попал на видео
Появилось видео боя российских Су-30 и Ми-8 с бэзэкипажными катерами ВСУ у Крыма
В телеграм-канале «Военный обозреватель» было опубликовано видео боя истребителя Су-30 и вертолёта Ми-8 Черноморского флота России с бэзэкипажными катерами (БЭК) Вооружённых сил Украины, которые пытались атаковать Крымский мост и объекты в Керчи. Кадры были сняты с украинских аппаратов.
Су-30 и Ми-8 против БЭК ВСУ. Видео © Telegram / «Военный обозреватель»
«Для отвлечения российских военных были задействованы БЭКи с пулемётными турелями и блоками авиационных ракет. Другие пытались прорваться. Атака была отражена», — сообщили в телеграм-канале.
Ранее украинские танки Leopard и Abrams начали обвешивать советской динамической защитой «Контакт-1». Однако даже эта мера не помогает справиться с российскими новейшими огневыми и ударными контурами. Так, снаряды «Краснополь-М2» обладают высокой точностью, что делает шансы противника минимальными даже на больших дистанциях.
Telegram / «Военный обозреватель»