Названа дата первого контакта делегаций России и США по Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече делегаций России и США в Мюнхене. Должностные лица двух держав обсудят урегулирование украинского конфликта. Представители Киева тоже приглашены на переговоры, отметил политик.

«У них будет завтра (14 февраля. — Прим. Life.ru) встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена», — заявил Трамп журналистам.