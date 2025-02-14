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13 февраля, 21:51

Названа дата первого контакта делегаций России и США по Украине

Трамп анонсировал переговоры делегаций России и США по Украине в Мюнхене

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече делегаций России и США в Мюнхене. Должностные лица двух держав обсудят урегулирование украинского конфликта. Представители Киева тоже приглашены на переговоры, отметил политик.

«У них будет завтра (14 февраля. — Прим. Life.ru) встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена», — заявил Трамп журналистам.

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Напомним, что американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. От Украины же там будет Владимир Зеленский, который готовится предложить НАТО проект размещения миротворцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Антон Голыбин
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