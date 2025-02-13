Зеленский сообщил о готовности карты размещения военных НАТО на Украине

Владимир Зеленский заявил о готовности проекта по размещению военного контингента Североатлантического альянса на территории Украины в качестве гарантий безопасности. В детали своего плана членов НАТО он посвятит на Мюнхенской конференции по безопасности.

«И тут тогда НАТО. Тогда оружие от вас, контингент от европейцев и американцев. <...> Я дал военным нашим задание: подсчитайте, пожалуйста, покажите мне точки. Мы нарисовали карту, если что, у нас всё готово, и я в Мюнхене могу об этом говорить», — произносит политик на видео, которое распространил его офис.