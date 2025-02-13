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Регион
13 февраля, 20:57

«Я доверяю ему»: Трамп сделал трогательное заявление о Путине

Трамп заявил, что доверяет Путину в вопросе достижения мира на Украине

Дональд Трамп заявил о доверии Владимиру Путину в вопросе его стремления к мирному урегулированию ситуации на Украине. Российский лидер искренне заинтересован в достижении стабильности в регионе, заявил американский политик в Белом доме.

«Я его очень хорошо знаю. Да, я думаю, он хочет мира. <…> Я доверяю ему в этом вопросе», — подчеркнул президент США.

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Напомним, накануне состоялся первый телефонный разговор между Трампом и Путиным. Лидеры двух держав обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы. Также политики договорились о взаимных визитах в Россию и США.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Антон Голыбин
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