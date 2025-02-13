«Я доверяю ему»: Трамп сделал трогательное заявление о Путине

Дональд Трамп заявил о доверии Владимиру Путину в вопросе его стремления к мирному урегулированию ситуации на Украине. Российский лидер искренне заинтересован в достижении стабильности в регионе, заявил американский политик в Белом доме.

«Я его очень хорошо знаю. Да, я думаю, он хочет мира. <…> Я доверяю ему в этом вопросе», — подчеркнул президент США.