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Регион
13 февраля, 20:02

Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7 — Дональд Трамп

Трамп призвал вернуть Россию в G7, назвав исключение страны ошибкой

Президент США Дональд Трамп выступил за восстановление Группы восьми (G8) с участием России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7», — заявил американский лидер в Овальном кабинете.

Республиканец подчеркнул, что исключение РФ из G8 было неверным решением.

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Напомним, что Россия вышла из G8 в 2014 году. Позднее главы европейских государств призывали к возвращению формата Восьмёрки, но в Кремле отмахнулись от объединения по причине наличия G20.

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Flickr / The Trump White House Archived

Тимур Хингеев
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