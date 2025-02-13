Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7 — Дональд Трамп
Трамп призвал вернуть Россию в G7, назвав исключение страны ошибкой
Президент США Дональд Трамп выступил за восстановление Группы восьми (G8) с участием России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7», — заявил американский лидер в Овальном кабинете.
Республиканец подчеркнул, что исключение РФ из G8 было неверным решением.
Напомним, что Россия вышла из G8 в 2014 году. Позднее главы европейских государств призывали к возвращению формата Восьмёрки, но в Кремле отмахнулись от объединения по причине наличия G20.
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