Кир Стармер потребовал у лидеров G7 причинить России «максимальную боль»

Премьер Великобритании Кир Стармер призвал союзников по G7 усилить давление на Россию и нарастить объёмы помощи Украине. Он считает, что «Большая семёрка» обязана причинить Москве «максимальную боль».

«Он призвал остальных лидеров G7 продолжать создавать Путину максимум проблем, увеличивая оказываемую украинцам военную поддержку и наращивая экономическое давление, в том числе вводя новые санкции там, где это возможно», — сказано в заявлении по итогам видеоконференции с участием лидеров G7.

Премьер Великобритании требует от западных коллег оказать Киеву дополнительную помощь, так как не видит признаков «готовности уступить» со стороны России.