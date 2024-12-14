Кир Стармер потребовал у лидеров G7 причинить России «максимальную боль»
Премьер Британии Стармер призвал G7 усилить давление на Россию и помощь Украине
Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Владимир Зеленский. Обложка © X / Keir Starmer
Премьер Великобритании Кир Стармер призвал союзников по G7 усилить давление на Россию и нарастить объёмы помощи Украине. Он считает, что «Большая семёрка» обязана причинить Москве «максимальную боль».
«Он призвал остальных лидеров G7 продолжать создавать Путину максимум проблем, увеличивая оказываемую украинцам военную поддержку и наращивая экономическое давление, в том числе вводя новые санкции там, где это возможно», — сказано в заявлении по итогам видеоконференции с участием лидеров G7.
Премьер Великобритании требует от западных коллег оказать Киеву дополнительную помощь, так как не видит признаков «готовности уступить» со стороны России.
Накануне стало известно, что постоянные представители 27 государств-членов Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине. В новом пакете мер предусмотрены индивидуальные рестрикции, а также ограничения на деятельность судов третьих стран, оказывающих помощь России.