Йеллен допустила санкции против китайских банков за содействие ОПК России

Вашингтон может ввести санкции против китайских банков, если США получат доказательства об их помощи оборонному комплексу России. Об этом предупредила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Я бы абсолютно не исключала возможности того, что мы могли бы применить санкции к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень ... доказательств для введения санкций», — сказала Йеллен в беседе с агентством Reuters.

При этом у США и Китая есть канал, где обсуждаются конкретные проблемы, и иногда его достаточно для взаимодействия, добавила она. Руководство КНР признаёт, что подобные рестрикции будут нести с собой серьёзную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями, указала министр.

Кроме того, США намерены продолжить попытки ужесточения ограничений против российского экспорта нефти и могут наложить санкции на судна, которые занимаются перевозкой, а также уменьшить ранее введённый потолок цен на топливо из РФ.