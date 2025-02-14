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Регион
14 февраля, 15:02

Представитель Вэнса открестился от его угроз в адрес России

Представитель Вэнса Мартин: Вице-президент США не угрожал России

В интервью изданию Wall Street Journal вице-президент США Джей-Ди Вэнс не высказывал никаких угроз в адрес России. Такое пояснение дал его пресс-секретарь Уильям Мартин в соцсети Х.

«Вице-президент не угрожал, а лишь отметил, что никто не сможет лишить президента Трампа его полномочий во время переговоров», — написал он.

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Ранее Вэнс предупредил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может «шокировать многих». По его словам, если Москва не согласится на мирную сделку с Киевом, Вашингтон будет вынужден принять меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает по этому поводу разъяснений.

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Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Марина Фещенко
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