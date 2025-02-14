Представитель Вэнса открестился от его угроз в адрес России

В интервью изданию Wall Street Journal вице-президент США Джей-Ди Вэнс не высказывал никаких угроз в адрес России. Такое пояснение дал его пресс-секретарь Уильям Мартин в соцсети Х.

«Вице-президент не угрожал, а лишь отметил, что никто не сможет лишить президента Трампа его полномочий во время переговоров», — написал он.