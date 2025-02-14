Песков прокомментировал слова Вэнса об американских войсках на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно возможной отправки американских войск на Украину и новых антироссийских санкций. По его словам, это представляет собой новые аспекты позиции Вашингтона, которые требуют уточнения в ходе предстоящих переговоров.

«Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Безусловно, как раз в ходе тех самых контактов мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу, 14 февраля.