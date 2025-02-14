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14 февраля, 10:10

Песков прокомментировал слова Вэнса об американских войсках на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно возможной отправки американских войск на Украину и новых антироссийских санкций. По его словам, это представляет собой новые аспекты позиции Вашингтона, которые требуют уточнения в ходе предстоящих переговоров.

«Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Безусловно, как раз в ходе тех самых контактов мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу, 14 февраля.

Вице-президент США Вэнс не исключил ввода американских войск на Украину
Вице-президент США Вэнс не исключил ввода американских войск на Украину

Ранее Вэнс предупредил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может «шокировать многих». По его словам, если Москва не согласится на мирную сделку с Киевом, Вашингтон будет вынужден принять меры.

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Life.ru

Марина Фещенко
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