В Совфеде назвали «смерть Запада» итогом конференции в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности ещё не кончилась, но уже сейчас на её полях было бы уместно констатировать смерть коллективного Запада. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

«Коллективного Запада больше не существует. Именно так можно обозначить исход ещё не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности», — отметил сенатор.

Косачёв напомнил, что конференцию создали в 1963 году после завершения событий Карибского кризиса. Целью являлось закрепление идеологического единства Запада. Потом мероприятие стало служить площадкой, где американские лидеры НАТО диктовали своим младшим союзникам из Европы принципы трансатлантической солидарности.

«Солидарность — красивое слово. Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное «рука руку моет», когда любые нарушения права вовне и любые безумства внутри сходили с рук нарушителям по принципу «это наш сукин сын», — пояснил он.

Косачёв подметил, что после холодной войны коллективный Запад собрался в большое чудовище, постоянно генерирующее всё новые проблемы для человечества, представляя таким образом угрозу для мира.

«Об этом блестяще сказал в 2007 году на той же Мюнхенской конференции президент России. Была предложена реальная альтернатива. Но коллективщики претворились глухими и слепыми, продолжая при этом претендовать на роль всемирных поводырей», — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Сенатор считает, что спустя 18 лет «трещина превратилась в пропасть», поэтому коллективного Запада больше нет, а похоронили его в Мюнхене, на 61-й конференции по безопасности. Однако радоваться этому не стоит, ведь угрозы не исчезли, а просто стали иными. Новый состав Белого дома исповедует принцип, где каждый сам за себя. Это представляет не меньший риск, чем система однополярного мира.