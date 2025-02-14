Если коллективный Запад не найдёт способ оказать давление на Россию, то в будущем ему придётся сменить свои «костюмы» на военную форму. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, Европа сейчас очень «возбуждена», поскольку боится остаться без поддержки США, поэтому ЕС нужно действовать.