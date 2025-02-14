Зеленский предрёк Европе смену костюмов на военную форму
Зеленский: Запад может надеть военную форму из-за отсутствия финансирования США
Если коллективный Запад не найдёт способ оказать давление на Россию, то в будущем ему придётся сменить свои «костюмы» на военную форму. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, Европа сейчас очень «возбуждена», поскольку боится остаться без поддержки США, поэтому ЕС нужно действовать.
«Иначе, я думаю, Запад поменяет свои костюмы на военную форму», — заявил лидер киевского режима, передаёт «РБК-Украина».
По мнению руководителя киевского режима, официальные власти Киева и Вашингтон должны в ближайшее время разработать стратегию давления на российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский обиделся на главу США из-за решения республиканца первым делом связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что контакт двух лидеров состоялся 12 февраля. Они обсуждали, в том числе Украину, а также договорились нанести взаимные государственные визиты и продолжить диалог.
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