Владимир Зеленский заявил, что не хочет на страницах учебников остаться украинским политиком, под предводительством которого страна растеряла территории. Слова главы киевского режима приводит агентство Bloomberg.

«Я не хочу быть тем человеком в истории, который помог (президенту РФ Владмиру) Путину (установить контроль над территориями. – Прим. Life.ru)», — сказал Зеленский.