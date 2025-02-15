Зеленский назвал свой главный страх
Зеленский признался, что не хочет быть лидером, который потерял территории
Владимир Зеленский заявил, что не хочет на страницах учебников остаться украинским политиком, под предводительством которого страна растеряла территории. Слова главы киевского режима приводит агентство Bloomberg.
«Я не хочу быть тем человеком в истории, который помог (президенту РФ Владмиру) Путину (установить контроль над территориями. – Прим. Life.ru)», — сказал Зеленский.
О своём историческом наследии нужно было думать ещё до того, как вступать в конфликт с Россией. В исторических хрониках найдётся длиннющий список из таких же самоуверенных лидеров, сломавших об эту страну зубы. Однако Зеленский решил, что он умнее, чем все они. Теперь ему приходится слушать заявления президента США о том, что вся Украина может войти в состав РФ, если Киев не согласится отдать Штатам редкоземельные ресурсы. Вашингтон подал предложение, а Киев взял паузу, чтобы его обдумать, но уже скоро СМИ заявили, что лидер киевского режима кинул весь Белый дом, не став подписывать бумаги. Таким образом, дела могут застопориться, поэтому американскому лидеру предлагают сперва избавиться от Зеленского.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza