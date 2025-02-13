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Регион
12 февраля, 21:06

Зеленский: США предложили Украине соглашение по природным ресурсам

Владимир Зеленский заявил о получении от США проекта соглашения о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. Киев рассматривает документ и надеется на его подписание уже на этой неделе, отметил он на пресс-конференции по завершении встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

«Мы изучим его и сделаем всё, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться», — подчеркнул политик.

Зеленский выразил надежду, что соглашения по ископаемым получится достичь уже на Мюнхенской конференции, которая стартует 14 февраля.

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Ранее о готовности предоставить Штатам доступ к своим ресурсам в обмен на помощь заявили и власти Эстонии. В МИД прибалтийского государства считают, что это нужно самой республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Антон Голыбин
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