Зеленский: США предложили Украине соглашение по природным ресурсам

Владимир Зеленский заявил о получении от США проекта соглашения о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. Киев рассматривает документ и надеется на его подписание уже на этой неделе, отметил он на пресс-конференции по завершении встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

«Мы изучим его и сделаем всё, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться», — подчеркнул политик.

Зеленский выразил надежду, что соглашения по ископаемым получится достичь уже на Мюнхенской конференции, которая стартует 14 февраля.