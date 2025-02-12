Владимир Зеленский вновь выразил тревогу по поводу ситуации на Украине, заявив, что президент России Владимир Путин может «съесть» страну, если США не предоставят необходимую помощь. В интервью изданию Economist глава киевского режима подчеркнул, что ВС РФ располагают большим количеством боевых бригад, чем Украина и Европа вместе взятые.

«Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он (Путин. — Прим. Life.ru) постепенно съест нас», — сказал Зеленский.