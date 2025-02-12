«Иначе Путин съест нас»: Зеленский вновь обратился к Западу за помощью
Зеленский: Путин может «съесть» Украину, если США не предоставят помощь
Владимир Зеленский вновь выразил тревогу по поводу ситуации на Украине, заявив, что президент России Владимир Путин может «съесть» страну, если США не предоставят необходимую помощь. В интервью изданию Economist глава киевского режима подчеркнул, что ВС РФ располагают большим количеством боевых бригад, чем Украина и Европа вместе взятые.
«Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он (Путин. — Прим. Life.ru) постепенно съест нас», — сказал Зеленский.
До этого Зеленский признал, что Украина вряд ли станет частью НАТО. Он отметил, что не оставит попыток втиснуться в альянс, однако осознаёт нежелание европейских стран брать ответственность за Киев.
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