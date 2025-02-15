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Регион
15 февраля, 07:56

Трампу рекомендуют свергнуть Зеленского ради мира

Медведчук: Трампу необходимо заменить Зеленского, чтобы начались переговоры

Чтобы переговоры по Украине состоялись, президенту США Дональду Трампу придётся скинуть Владимира Зеленского из кресла, в которое он впился ногтями, находясь в полной агонии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.


«Очевидно, что Трампу для достижения прогресса в переговорах необходимо сменить Зеленского, и самое простое — это заставить его уйти», — считает политик.

Такой ход даст надежду коллективному Западу сохранить лицо, а также создаст для США более удобный расклад на переговорах.

Но стоит учесть и тот факт, что Зеленский-то никуда уходить не собирается. Он вместе со своей командой придумывает всё новые основания, чтобы оставаться у власти без проведения выборов.

Однако на Украине могут создать симулякр выборов. Конец будет непредсказуемым, а сами избиратели влиять на исход никак не будут, — всё решат в кулуарах. Это будет «игрой в политические напёрстки», где выигрыш не предусмотрен по задумке. Такой фарс не приведёт к миру и разрядке, полагает бывший нардеп.

Чтобы выборы состоялись до конца 2025 года, нужно отменять военное положение. А чтобы его отменить, придётся не только свернуть все боевые действия, но и договориться о мире, что «является невозможным», по мнению Медведчука.

«Иначе, какие выборы могут быть при нацистском режиме. В лучшем случае будет избран новый нацист (другие не смогут участвовать), а в худшем — старый», — заключил политик.

Выборы на Украине поставили под вопрос из-за большой проблемы, созданной Зеленским
Выборы на Украине поставили под вопрос из-за большой проблемы, созданной Зеленским

Как известно, президент РФ Владимир Путин не хочет, чтобы под документами о мире стояла подпись человека, не обладающего никакой властью на Украине, однако Владимир Зеленский готов сам участвовать в переговорах. Не исключено, что его присутствие не понадобится, ведь его мнение не будет интересно ни российскому, ни американскому президенту. В Верховной раде уже намекают, что выборы не за горами, а западные СМИ считают, что Путин и Трамп просто оставят Зеленского бесславно барахтаться за бортом, пока они решают судьбу Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Владимир Озеров
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