Украина действительно пытается начать некую подготовку к президентским выборам, потому что Владимир Зеленский давно перестал устраивать западные страны из-за своей нелегитимности и упёртости в некоторых вопросах. Об этом Life.ru рассказал политолог Александр Дудчак, комментируя новость о том, что на Украине задумались о распечатке бюллетеней для голосования.

Подготовка к чему-то, напоминающему выборы, действительно идёт, и вполне возможно, что эти выборы проведут. Хотя не факт, что в них будет участвовать Зеленский или что это произойдёт при Зеленском. С Зеленским связана большая проблема: кто должен отдать соответствующие распоряжения, издать указы, принять законы? Зеленский не имеет сил, он просроченный Александр Дудчак политолог

По словам эксперта, замена Зеленскому на Западе предполагается, потому что политик давно стал проблемой для переговоров. Дудчак напомнил, что президент РФ Владимир Путин также неоднократно заявлял, что с этим человеком обсуждать урегулирование конфликта бессмысленно, а его решения давно не имеют силы. Запад тоже не готов больше делать ставку на Зеленского, а значит хорошее решение — провести хоть какие-то выборы, продолжил аналитик.

По его мнению, вопрос сейчас заключается лишь в том, каким путём произойдёт смена власти на Украине. Возможно, дойдёт даже до ликвидации Зеленского или назначения каких-то экстремистских мероприятий, потому что Запад в этом очень заинтересован, отметил Дудчак. Зарубежным лидерам важно изобразить легитимность власти на Украине, чтобы потом можно было предъявить России и сказать: «Вот, смотрите, вы хотели легитимного — вот он, пожалуйста». Тогда для России ситуация станет сложнее, пояснил политолог.

«Сейчас наличие Зеленского для нас, как ни странно, не худший вариант. Персонажей в кандидаты немало, многие из них распиарены. Мы помним того же Залужного, Разумкова — такой тоже «консервированный» кандидат, якобы русскоговорящий, вовремя вышедший из власти. В принципе, такие кандидаты возможны. Не исключено, что Юлия Владимировна (Тимошенко. — Прим. Life.ru) снова поборется за кресло, хотя запал уже не тот, но амбиции у неё остались прежними», — подытожил собеседник Life.ru.