Политолог предрёк скорые выборы на Украине после санкций против Порошенко*

Владимир Зеленский наложил санкции на ряд украинских политиков и бизнесменов, включая экс-президента Петра Порошенко*. Политолог Антон Орлов разглядел в этом попытку подчистить политическое поле перед выборами на Украине.

«Неудивительно, что это происходит на фоне участившихся просьб из Вашингтона организовать выборы на Украине. Сперва Киев отбивался от этих настоятельных просьб, но понял, что совсем отбиться не удастся и голосование надо будет проводить в перспективе этого года», — цитирует Орлова RT.

По его мнению, cейчас видно попытку офиса Владимира Зеленского зачистить политическое поле перед организацией выборов. Киев как бы говорит Вашингтону: «хорошо, на выборы мы готовы, но всех допускать до них не хотим». Поэтому Зеленский и нанёс удар по таким тяжеловесам как Порошенко*, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук.