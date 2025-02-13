Захарова мемным словом оценила санкции Зеленского против Порошенко*
Захарова: Введение Зеленским санкций против Порошенко* является «жабагадюкингом»
Зеленский и Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © ТАСС / Zuma
Введение Владимиро Зеленским персональных санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко* является яркой иллюстрацией борьбы двух отвратительных зол — жабагадюкингом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Зеленский ввёл в действие персональные санкции против Порошенко*. Жабагадюкинг», — написала Захарова.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Ограничения введены пожизненно. В результате этого Порошенко* лишается государственных наград, а его активы подлежат блокировке.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.