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13 февраля, 10:41

Захарова мемным словом оценила санкции Зеленского против Порошенко*

Захарова: Введение Зеленским санкций против Порошенко* является «жабагадюкингом»

Зеленский и Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © ТАСС / Zuma

Зеленский и Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © ТАСС / Zuma

Введение Владимиро Зеленским персональных санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко* является яркой иллюстрацией борьбы двух отвратительных зол — жабагадюкингом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский ввёл в действие персональные санкции против Порошенко*. Жабагадюкинг», — написала Захарова.

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Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Ограничения введены пожизненно. В результате этого Порошенко* лишается государственных наград, а его активы подлежат блокировке.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Николай Рюмин
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