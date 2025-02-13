Захарова мемным словом оценила санкции Зеленского против Порошенко*

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Ограничения введены пожизненно. В результате этого Порошенко* лишается государственных наград, а его активы подлежат блокировке.