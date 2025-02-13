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13 февраля, 10:20

Стало известно, чего лишится Порошенко* из-за пожизненных санкций

Порошенко* из-за санкций лишился госнаград, а его активы подлежат блокировке

Пётр Порошенко*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Петр Порошенко*

Пётр Порошенко*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Петр Порошенко*

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* лишается государственных наград, а его активы подлежат блокировке. Это следует из указа Владимира Зеленского о бессрочных санкциях в отношении политика.

Согласно опубликованному на сайте Зеленского документу, против Порошенко* вводятся 17 ограничительных мер. Среди них — запрет на приобретение земельных участков, ограничения на торговые операции, полное прекращение предоставления услуг электронных коммуникаций и ряд других мер.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Ограничения введены пожизненно.

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* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
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