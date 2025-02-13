Стало известно, чего лишится Порошенко* из-за пожизненных санкций

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* лишается государственных наград, а его активы подлежат блокировке. Это следует из указа Владимира Зеленского о бессрочных санкциях в отношении политика.

Согласно опубликованному на сайте Зеленского документу, против Порошенко* вводятся 17 ограничительных мер. Среди них — запрет на приобретение земельных участков, ограничения на торговые операции, полное прекращение предоставления услуг электронных коммуникаций и ряд других мер.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Ограничения введены пожизненно.