Зеленский ввёл пожизненные санкции против Порошенко*, Коломойского* и Медведчука
Виктор Медведчук, Игорь Коломойский*, Петр Порошенко*. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева, Константин Сазончик, AP / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает пресс-служба главы киевского режима.
Ограничения введены пожизненно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами на территории Незалежной.
Напомним, накануне вечером СМИ сообщали, что СНБО наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, предположительно, в связи с обвинениями в государственной измене. Политик позже охарактеризовал введение против него санкций как провокацию и преступление, обвинив Владимира Зеленского в коррупции в условиях военного конфликта и в попытках переложить ответственность. Также Порошенко* рассказал, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.