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13 февраля, 09:23

Зеленский ввёл пожизненные санкции против Порошенко*, Коломойского* и Медведчука

Виктор Медведчук, Игорь Коломойский*, Петр Порошенко*. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева, Константин Сазончик, AP / Vadim Ghirda

Виктор Медведчук, Игорь Коломойский*, Петр Порошенко*. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева, Константин Сазончик, AP / Vadim Ghirda

Владимир Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает пресс-служба главы киевского режима.

Ограничения введены пожизненно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами на территории Незалежной.

Напомним, накануне вечером СМИ сообщали, что СНБО наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, предположительно, в связи с обвинениями в государственной измене. Политик позже охарактеризовал введение против него санкций как провокацию и преступление, обвинив Владимира Зеленского в коррупции в условиях военного конфликта и в попытках переложить ответственность. Также Порошенко* рассказал, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований.

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* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
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