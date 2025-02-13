Зеленский ввёл пожизненные санкции против Порошенко*, Коломойского* и Медведчука

Владимир Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает пресс-служба главы киевского режима.

Напомним, накануне вечером СМИ сообщали, что СНБО наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, предположительно, в связи с обвинениями в государственной измене. Политик позже охарактеризовал введение против него санкций как провокацию и преступление, обвинив Владимира Зеленского в коррупции в условиях военного конфликта и в попытках переложить ответственность. Также Порошенко* рассказал, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований.