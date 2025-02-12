«Вручили 15 повесток»: Порошенко* пожаловался, что ему не дают съездить на Мюнхенскую конференцию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* сообщил в соцсетях, что ему вручили 15 повесток от Государственного бюро расследований, чтобы предотвратить его участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Международное мероприятие должно пройти с 14 по16 февраля. Ожидается, что в Мюнхен прибудут высокопоставленные представители США, включая вице-президента Джей-Ди Вэнса и спецпосланника президента Кита Келлога.

Как утверждает Порошенко*, ему отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию после визита в Вашингтон и встреч с командой президента США Дональда Трампа. Политик отметил, что украинские власти применили «нетрадиционные методы» в данной ситуации.

«Власти вручили мне 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля. На каждый день. Это сделано для того, чтобы я ни на фронт, ни в Мюнхен не поехал», — возмутился Порошенко*.

Также экс-президент Украины процитировал известный афоризм российского политика Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять». Кроме того, он призвал власти «очнуться» и подчеркнул, что на кону существование украинского государства.

К слову, находясь в начале февраля с визитом в США, Порошенко* заявил, что власти Украины оказывает давление на политическую оппозицию и отдельные независимые издания. После этого появилась информация о том, что офис Зеленского рассматривает возможность введения санкций против экс-президента.