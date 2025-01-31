«Лондонский котёл». Как сын бывшего президента Украины Петра Порошенко попал на миллиард долларов Власти Украины наложили арест на миллиардное имущество старшего сына экс-президента Петра Порошенко* из-за уклонения от армии. Алексей Порошенко* уже более 5 лет живёт в Великобритании. Что о нём известно? 30 января, 21:15 Алексей Порошенко*. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Витак Галина Йосипівна, © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Почему сын Порошенко* стал уклонистом

Украинские СМИ сообщают, что местные власти арестовали имущество старшего сына экс-президента Петра Порошенко* Алексея* в связи с тем, что он игнорирует повестки в армию. Таким образом, в Незалежной Алексей Порошенко* теперь официально признан «ухилянтом» (уклонистом — русск.). На Украине считают, что именно на сына Порошенко записано состояние почти в 1,2 миллиарда долларов.

Ещё в начале января, основываясь на решении Печерского районного военкомата Киева, местный Минюст наложил на отпрыска бывшего главы государства административный штраф в размере 51 тысячи гривен (около 120 тысяч рублей по текущему курсу).

Постановление Печерского отдела Государственной исполнительной службы Украины в городе Киеве о наложении ареста на имущество Алексея Порошенко*. Фото © nv.ua

Это случилось после того, как сын шоколадного короля в 2024 году дважды не явился по повестке в территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкоматов). При этом, как указывают источники, Алексей* имеет воинское звание лейтенанта запаса.

Как пишут украинские СМИ, «два отважных воина» — он и его младший брат Михаил — сейчас «воюют» в «лондонском котле» — в столице Великобритании. Там, по мнению комментаторов, дети Порошенко* попросту скрываются от призыва.

Адвокаты Порошенко-младшего* уже успели выплатить наложенный штраф «без признания вины с его стороны» и сейчас добиваются признания решения об аресте активов незаконным. По данным юристов, их клиент был снят с воинского, налогового и паспортного учёта в связи с отъездом за границу ещё в 2019 году.

Как утверждают адвокаты Алексея Порошенко*, в октябре 2019 года он был снят со всех учётов на Украине в связи с выездом за границу. Фото © nv.ua

Как Алексей Порошенко* строил карьеру

Старший сын олигарха родился в 1985 году и сразу после школы поехал в Англию. Там учился в Итонском и Винчестерском колледжах, в Лондонской школе экономики. Высшее образование получал в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко («международный бизнес») и в бизнес-школе INSEAD (Diversity Fund Scholarship) во Франции и Сингапуре.

Когда Порошенко-старший* работал министром иностранных дел Украины, сын отправился в китайский Шанхай и там занимал ряд должностей — от заместителя руководителя торгово-экономической миссии Генерального консульства Украины до вице-консула отдела по экономическим вопросам.

В Незалежной карьера тоже задалась: в 2013 году он стал депутатом Винницкого областного совета, а год спустя — на досрочных парламентских выборах, которые случились после вооружённого мятежа на майдане Незалежности и когда папа стал президентом Украины, неожиданно прошёл и в Верховную раду.

Чем запомнился депутат Порошенко*

Сын президента Украины Петра Порошенко* Алексей Порошенко* на заседании Верховной рады. Фото © ТАСС / Максим Никитин

Здесь Алексей Порошенко*, похоже, был очень эффективен. В августе 2017 года он стал первым из украинских политиков, кто победил в конкурсе сингапурской программы сотрудничества и прошёл стажировку в сфере государственного менеджмента в правительственных структурах Сингапура. С тех пор молодой политик стал руководителем группы по межпарламентским связям с этой республикой.

В 2018 году, по версии независимой аналитической платформы VoxUkraine, по Индексу поддержки реформ сын Порошенко* попал в десятку самых эффективных народных депутатов Верховной рады Украины восьмого созыва.

Правда, после президентских выборов 2019 года, на которых комик Владимир Зеленский победил Петра Порошенко*, головокружительные успехи Алексея* почему-то закончились. Он не пошёл на следующие выборы, а «подписал контракт с международной компанией и выехал для работы за границу».

Стоит отметить, что все годы депутатства отпрыск олигарха отмечался агрессивной антироссийской риторикой. Например, с трибуны Рады призывал бойкотировать проведение Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Где Алексей Порошенко* служил в АТО

Кстати, по заверениям обоих Порошенко*, с началом так называемой АТО Алексей* отправился добровольцем служить в Донбасс. Служба, правда, оказалась короткой — август – сентябрь 2014 года — и, видимо, случайно, проходила прямо накануне тех самых выборов в Верховную раду, по результатам которых сын президента стал народным избранником.

Тогда он — якобы под чужой фамилией, чтобы в случае пленения россияне не смогли с его помощью оказать давление на отца-главнокомандующего, — был приписан к какому-то миномётному подразделению и в качестве его командира нёс службу под Краматорском.

Сегодня в украинских СМИ эту информацию называют ложью, хотя, по одной из версий, младший всё же появлялся где-то относительно недалеко от фронта, но в боях участия не принимал и жил отдельно от остальных солдат — в штабных помещениях, которые занимал тогдашний министр обороны Незалежной Валерий Гелетей, известный тем, что в Раде подписал текст только что принесённой им присяги министра обороны ручкой с закрытым колпачком.

Сейчас адвокаты семьи, комментируя решение Минюста, апеллируют к этому эпизоду и утверждают, что Порошенко-младший* как офицер запаса был снят с воинского учёта в октябре 2019 года в связи с его отъездом за рубеж.

Российский след семьи Порошенко

Занятно, что на фоне русофобствующих отца и сына остальные члены семьи, по крайней мере ранее, демонстрировали лояльность России. В 2017 году на Украине разразился масштабный скандал после того, как второй сын Порошенко* — Михаил — засветился на одной из фотографий в соцсетях в футболке с триколором и надписью Russia. Он же подписывал иллюстрации к своим приключениям в Великобритании словами «русские в Лондоне».

Дочерей олигарха украинские националисты ловили на посещении концерта российских музыкантов в 2018 году. Они же вместе с Михаилом годом позже пришли на митинг в поддержку отца к зданию Госбюро расследований. В ходе митинга младший сын Порошенко* заявил журналистам, что в повседневной жизни обычно говорит на русском языке.





Сам же Алексей Порошенко* женат на россиянке Юлии Алихановой. Она родом из Севастополя, жила и училась в Санкт-Петербурге и, по слухам, является роднёй Анны Яловой — супруги зампреда Правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова. По крайней мере, ещё недавно родня Алихановой постоянно проживала в Крыму и активно приветствовала возвращение полуострова в российскую юрисдикцию.

Почему сын Порошенко попал под раздачу

Похоже, для властей Незалежной вопрос об аресте имущества Алексея Порошенко* — принципиальный. Ведущие СМИ и информагентства страны по этому поводу публикуют комментарии многочисленных местных экспертов.

— Важен сам прецендент — одного из самых богатых людей Украины (а именно на Порошенко-младшего записано состояние почти в 1,2 миллиарда долларов) государство вынуждает выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна защищается от врага. Поэтому последствия для уклониста будут со временем ухудшаться, — заявил один из них агентству УНИАН.

По мнению украинских наблюдателей, на фоне изменения международной обстановки (Дональд Трамп занял кресло президента США и сейчас пытается остановить денежный поток на Украину) и усилившихся разговоров о необходимости проведения выборов в Незалежной арест имущества сына олигарха используется для давления на Порошенко-старшего* — известного противника нынешнего президента Владимира Зеленского.

Семья Петра Порошенко*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petroporoshenko

В последнее время бывший президент Пётр Порошенко всё чаще появляется на публике с яркими политическими заявлениями, выступает за продолжение войны с Россией, а также поддерживает офицеров ССО, попавших в опалу при режиме Зеленского. Местные эксперты утверждают, что одной из задач Офиса президента Украины стоит не допустить Петра Порошенко* к участию в возможных выборах и максимально снизить его политическую активность.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Евгений Кузнецов