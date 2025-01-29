На Украине арестовали имущество сына Порошенко* за уклонение от мобилизации

На Украине арестовано имущество старшего сына экс-президента Петра Порошенко* в связи с его игнорированием повесток. Об этом сообщает местное издание «Инсайдер», ссылаясь на соответствующий документ.

Представитель Министерства юстиции наложил на Алексея Порошенко* административный штраф в размере 51 тысяча гривен (примерно $1,200), основываясь на решении Печерского районного военкомата Киева. В документе отмечается, что для обеспечения исполнения этого решения, согласно статье 56 закона «Об исполнительном производстве», было принято решение об аресте всего имущества должника.

Ранее Алексей Порошенко* был признан уклонистом от мобилизации и ему был назначен штраф. По информации украинских СМИ, он и его брат Михаил в настоящее время находятся в Лондоне, скрываясь от призыва.

Life.ru уже рассказывал о том, как сына Порошенко* объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке. В украинской прессе писали, что его дважды вызывали для прохождения службы, но увидеть его вживую военкомам Незалежной так и не довелось. Порошенко-младший* имеет звание лейтенанта запаса.