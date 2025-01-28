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Регион
28 января, 16:03

Разгневанные бойцы ВСУ потребовали отправить на фронт сыновей министров и депутатов

ERR: Украинские военные требуют отправить на фронт сыновей депутатов

Недовольство среди украинских военнослужащих на передовой в адрес киевских властей выросло до предела. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, которая проводила интервью с солдатами ВСУ. Они считают, что конфликт мог бы завершиться быстрее, если бы на фронт были направлены сыновья депутатов Верховной рады и чиновников.

Один из военнослужащих, Юрий, который начал свою службу в ВСУ в 2014 году, когда ему было 20 лет, выразил мнение, что на фронт должны отправляться представители силовых структур, ТЦК (местные аналоги военкоматов) и украинского руководства.

«Пусть они все приедут сюда! Тогда война закончится не через год, а через полгода», — заявил он.

Кроме того, собеседник издания раскритиковал снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, подчеркнув, что таким молодым людям «не место на поле боя».

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Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина рискует исчезнуть с карты мира, если мирный процесс не начнётся к лету. На вопрос о том, как долго Вооружённые силы Украины смогут продолжать боевые действия, он ответил, что переговоры следует начать как можно скорее. В Госдуме в этом заявлении усмотрели тонкий намёк на возможный путч.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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