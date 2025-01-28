Недовольство среди украинских военнослужащих на передовой в адрес киевских властей выросло до предела. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, которая проводила интервью с солдатами ВСУ. Они считают, что конфликт мог бы завершиться быстрее, если бы на фронт были направлены сыновья депутатов Верховной рады и чиновников.

Один из военнослужащих, Юрий, который начал свою службу в ВСУ в 2014 году, когда ему было 20 лет, выразил мнение, что на фронт должны отправляться представители силовых структур, ТЦК (местные аналоги военкоматов) и украинского руководства.

«Пусть они все приедут сюда! Тогда война закончится не через год, а через полгода», — заявил он.