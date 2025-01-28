Разгневанные бойцы ВСУ потребовали отправить на фронт сыновей министров и депутатов
ERR: Украинские военные требуют отправить на фронт сыновей депутатов
Недовольство среди украинских военнослужащих на передовой в адрес киевских властей выросло до предела. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, которая проводила интервью с солдатами ВСУ. Они считают, что конфликт мог бы завершиться быстрее, если бы на фронт были направлены сыновья депутатов Верховной рады и чиновников.
Один из военнослужащих, Юрий, который начал свою службу в ВСУ в 2014 году, когда ему было 20 лет, выразил мнение, что на фронт должны отправляться представители силовых структур, ТЦК (местные аналоги военкоматов) и украинского руководства.
«Пусть они все приедут сюда! Тогда война закончится не через год, а через полгода», — заявил он.
Кроме того, собеседник издания раскритиковал снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, подчеркнув, что таким молодым людям «не место на поле боя».
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина рискует исчезнуть с карты мира, если мирный процесс не начнётся к лету. На вопрос о том, как долго Вооружённые силы Украины смогут продолжать боевые действия, он ответил, что переговоры следует начать как можно скорее. В Госдуме в этом заявлении усмотрели тонкий намёк на возможный путч.
* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Kandinsky 3.1 / Life.ru