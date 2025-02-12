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12 февраля, 20:21

Порошенко* оказался под санкциями СНБО и обвинил Зеленского в провокации

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении ограничительных мер в отношении экс-главы государства и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*, сообщили местные СМИ со ссылкой на итоги заседания СНБО. Политик в соцсетях подтвердил санкции в свой адрес и обвинил в произошедшем нынешнее руководство Незалежной во главе с Владимиром Зеленским.

По данным прессы, рестрикции могут быть связаны со статьёй о государственной измене. Сам же Порошенко* уверен, что с помощью этой провокации бывший комик хочет устранить оппозицию.

«Заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский. Только представьте: сегодня вместо того, чтобы готовиться к важнейшим переговорам с Трампом, министром финансов США и рядом мировых лидеров на Мюнхенской конференции, он весь день занимался санкциями против моей скромной персоны», — написал экс-президент.

Порошенко* заявил о неспособности Киева установить канал связи с Трампом
Порошенко* заявил о неспособности Киева установить канал связи с Трампом

Также 12 февраля Порошенко* сообщил, что не смог покинуть Украину для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам политика, ему вручили 15 повесток от Государственного бюро расследований.

*Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Тимур Хингеев
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