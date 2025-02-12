Порошенко* оказался под санкциями СНБО и обвинил Зеленского в провокации

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении ограничительных мер в отношении экс-главы государства и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*, сообщили местные СМИ со ссылкой на итоги заседания СНБО. Политик в соцсетях подтвердил санкции в свой адрес и обвинил в произошедшем нынешнее руководство Незалежной во главе с Владимиром Зеленским.

По данным прессы, рестрикции могут быть связаны со статьёй о государственной измене. Сам же Порошенко* уверен, что с помощью этой провокации бывший комик хочет устранить оппозицию.

«Заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский. Только представьте: сегодня вместо того, чтобы готовиться к важнейшим переговорам с Трампом, министром финансов США и рядом мировых лидеров на Мюнхенской конференции, он весь день занимался санкциями против моей скромной персоны», — написал экс-президент.

Также 12 февраля Порошенко* сообщил, что не смог покинуть Украину для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам политика, ему вручили 15 повесток от Государственного бюро расследований.