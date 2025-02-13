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13 февраля, 09:06
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«Нет диктатуре»: Сторонники Порошенко* закатили истерику в Раде из-за санкций СНБО

Сторонники Порошенко* сорвали заседание Рады из-за введённых против него санкций

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко* из фракции «Европейская солидарность» заблокировали трибуну Верховной Рады в знак протеста против санкций, введённых СНБО накануне. Участники акции держат плакаты с надписями «Нет политическим репрессиям» и «Нет диктатуре».

Перфоманс защитников Порошенко* в Раде. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Железняк

Как в соцсетях сообщил депутат Рады Ярослав Железняк, после истерики сторонников экс-президента заседание украинского парламента пришлось спешно закрыть.

«Что-то есть ощущение, что завтра тоже анонсированный час вопросов к правительству может не состояться», — добавил Железняк, комментируя происходящее в Раде.

Напомним, вчера вечером Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкций в отношении экс-главы государства и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*. В ответ он обвинил в произошедшем нынешнее руководство Незалежной во главе с Владимиром Зеленским. Также Порошенко* рассказал, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований.

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* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Железняк

Наталья Демьянова
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