«Нет диктатуре»: Сторонники Порошенко* закатили истерику в Раде из-за санкций СНБО

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко* из фракции «Европейская солидарность» заблокировали трибуну Верховной Рады в знак протеста против санкций, введённых СНБО накануне. Участники акции держат плакаты с надписями «Нет политическим репрессиям» и «Нет диктатуре».

Перфоманс защитников Порошенко* в Раде. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Железняк

Как в соцсетях сообщил депутат Рады Ярослав Железняк, после истерики сторонников экс-президента заседание украинского парламента пришлось спешно закрыть.

«Что-то есть ощущение, что завтра тоже анонсированный час вопросов к правительству может не состояться», — добавил Железняк, комментируя происходящее в Раде.