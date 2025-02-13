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Регион
13 февраля, 08:26

На Украине могут арестовать Порошенко* за госизмену

Forbes Ukraine: Петра Порошенко* могут арестовать за госизмену

Пётр Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Пётр Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украинские СМИ сообщают о возможном скором аресте экс-президента страны Петра Порошенко*. Об этом сообщает Forbes Ukraine. Ранее против политика были введены санкции СНБО.

Сообщается, что у дома Порошенко* дежурят правоохранители и могут уже завтра задержать политика. При этом не исключено, что задержаний пройдёт и сегодня. По данным СМИ, Порошенко* могут вменить госизмену.

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Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкций в отношении экс-главы государства и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*. В ответ он обвинил в произошедшем нынешнее руководство Незалежной во главе с Владимиром Зеленским.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Николай Рюмин
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