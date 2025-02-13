На Украине могут арестовать Порошенко* за госизмену

Украинские СМИ сообщают о возможном скором аресте экс-президента страны Петра Порошенко*. Об этом сообщает Forbes Ukraine. Ранее против политика были введены санкции СНБО.

Сообщается, что у дома Порошенко* дежурят правоохранители и могут уже завтра задержать политика. При этом не исключено, что задержаний пройдёт и сегодня. По данным СМИ, Порошенко* могут вменить госизмену.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкций в отношении экс-главы государства и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*. В ответ он обвинил в произошедшем нынешнее руководство Незалежной во главе с Владимиром Зеленским.