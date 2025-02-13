Раскалывая страну на части, украинские власти собственноручно «открывают ворота в ад». Об этом в соцсетях заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко от партии Петра Порошенко* «Европейская солидарность».

«Набрасывание фекалий на администрацию [экс-президента США Джо] Байдена за «не такую» помощь не помогло понравиться администрации [Дональда] Трампа. Новый американский президент публично заявляет, что Украина должна вернуть всю помощь, которую нам оказали ранее, чтобы мы выстояли. За каждую копейку придётся платить Украине», — написала она.

Как отметила Грищенко, каждый украинец уже давно осознал, что бороться ему приходится с жестоким врагом, одолевающим страну изнутри. По словам нардепа, своими действиями власти лишь сильнее раскалывают страну, накрывая «усталое» общество новыми волнами пренебрежения.

Положение жителей Незалежной под руководством Владимира Зеленского действительно только ухудшается, что может привести к серьёзной катастрофе. Огромные проблемы с демографией прямо сейчас ведут к тому, что в стране ежегодно исчезает «крупный город» — количество родившихся каждый раз оказывается на 250-300 тысяч человек меньше по сравнению с умершими. При этом, согласно статистике, более половины украинцев живут у порога нищеты.