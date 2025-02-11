Более половины украинцев живут у порога нищеты, показала статистика
Депутат Рады Южанина: Более 65% украинцев негативно оценивают своё матположение
Более 65% жителей Украины дают негативную оценку своему материальному положению и экономическому балансу в стране. Об этом доложила депутат Верховной рады Нина Южанина со ссылкой на данные Государственной службы статистики страны.
«В целом 65,6% потребителей негативно оценивают своё материальное положение и развитие экономики страны», — сообщила она.
Депутат добавила, что основная масса бизнесменов имеет пессимистичный настрой. В сфере строительства лишь 38,8% положительных ожиданий, в промышленности — 8,6%, в области услуг — 6,2%. Южанина подчеркнула, что власть не предпринимает никаких действий для улучшения дел.
Тем временем известный журналист Такер Карлсон обвинил украинцев в растрате денег американских налогоплательщиков. Он пояснил, что на горнолыжном курорте в Альпах он видел множество выходцев из Незалежной, которые тратили по миллиону долларов ежедневно.
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