Более половины украинцев живут у порога нищеты, показала статистика

Более 65% жителей Украины дают негативную оценку своему материальному положению и экономическому балансу в стране. Об этом доложила депутат Верховной рады Нина Южанина со ссылкой на данные Государственной службы статистики страны.

«В целом 65,6% потребителей негативно оценивают своё материальное положение и развитие экономики страны», — сообщила она.

Депутат добавила, что основная масса бизнесменов имеет пессимистичный настрой. В сфере строительства лишь 38,8% положительных ожиданий, в промышленности — 8,6%, в области услуг — 6,2%. Южанина подчеркнула, что власть не предпринимает никаких действий для улучшения дел.