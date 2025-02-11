«$1 млн спускают за день»: Карлсон обвинил украинцев в растрате денег американских граждан
Карлсон: В Европе украинцы тратят в день $1 млн американских налогоплательщиков
Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / ERIK S. LESSER
Известный журналист Такер Карлсон обвинил украинцев в растрате денег американских налогоплательщиков. Об этом он сказал в эфире Tucker Carlson Show.
Журналист рассказал, как недавно побывал на горнолыжном курорте в Альпах. По его словам, там очень много богатых украинцев, которые «заходят в воздушный лабиринт и спускают 1 миллион долларов за день». Он утверждает, что такая ситуация складывается по всей Европе.
«Вы видите, что самые богатые люди – украинцы. Деньги наши. Они принадлежат мне, вам и каждому другому американскому налогоплательщику», — заявил Карлсон.
Американец добавил, что украинские военные продают половину поставленной Штатами военной техники, в том числе наркокартелями на американской границе. По его мнению, наживается на этом также ЦРУ.
А ранее Карлсон предложил не звать Владимира Зеленского на мирные переговоры по Украине. Журналист напомнил, что экс-комик уже давно не считается законным лидером страны, так как его президентский срок истёк в мае 2024 года.