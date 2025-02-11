«$1 млн спускают за день»: Карлсон обвинил украинцев в растрате денег американских граждан

Известный журналист Такер Карлсон обвинил украинцев в растрате денег американских налогоплательщиков. Об этом он сказал в эфире Tucker Carlson Show.

Журналист рассказал, как недавно побывал на горнолыжном курорте в Альпах. По его словам, там очень много богатых украинцев, которые «заходят в воздушный лабиринт и спускают 1 миллион долларов за день». Он утверждает, что такая ситуация складывается по всей Европе.

«Вы видите, что самые богатые люди – украинцы. Деньги наши. Они принадлежат мне, вам и каждому другому американскому налогоплательщику», — заявил Карлсон.

Американец добавил, что украинские военные продают половину поставленной Штатами военной техники, в том числе наркокартелями на американской границе. По его мнению, наживается на этом также ЦРУ.