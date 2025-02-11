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Регион
11 февраля, 00:17

Карлсон предложил не звать Зеленского на мирные переговоры по Украине

Киевским властям не следует участвовать в переговорах по разрешению украинского кризиса. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон в беседе с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом.

«Почему украинское руководство вообще должно быть частью этих переговоров? Мне это непонятно. Я полагаю, что нам стоит извиниться за то, что администрация Джо Байдена сделала в отношении Украины. Это наша вина или их. Но я не вижу смысла приглашать Зеленского на переговоры», — отметил журналист.

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Карлсон напомнил, что Зеленский уже давно не считается законным лидером Украины, так как его президентский срок истёк в мае 2024 года.

«Он больше не имеет права управлять этой страной», — добавил Карлсон.

Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия многократно выражала готовность к переговорам с США по разрешению конфликта. Он указал, что администрация Байдена могла принять предложение в любое время, однако предпочла отказаться, и теперь «мы имеем те последствия, которые имеем».

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Как сообщал Life.ru, в России отвергли нереальные условия Зеленского для мира. Лидеру киевского режима для сохранения кресла необходимо, чтобы украинский конфликт продолжался.

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president.gov.ua

Лия Мурадьян
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