«Вооружают мексиканские наркокартели»: Карлсон раскрыл правду о поставках оружия на Украину

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина продаёт полученное от Запада оружие мексиканским наркокартелям. Об этом он рассказал в интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом.

Карлсон отметил, что это оружие впоследствии оказывается у южных границ США. По его словам, украинские военные продают до половины всего поставленного им вооружения.