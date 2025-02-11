Миллион гривен за год службы: Зеленский предложил 18-летним украинцам «выгодный» контракт

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить гражданам в возрасте 18-25 лет особый контракт в Вооружённых силах Украины (ВСУ). За год службы участникам программы обещают выплату в размере 24 тысяч долларов (1 миллион гривен).

Также они смогут бесплатно поступить в вуз и получить ипотеку с нулевой процентной ставкой. Все подробности проекта будут объявлены в ближайшие дни.

«Инициатива идёт от военных командиров, Минобороны. Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Так они могут продолжить, если хотят, но это контракт на год», — цитируют украинские СМИ слова Зеленского.