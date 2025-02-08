Желание Владимира Зеленского пополнить ряды ВСУ 18-летними украинцами — неразумное и неправильное. Об этом сказал пленный военнослужащий украинской армии Максим Золотаренко, комментируя решение главы киевского режима создать специальные контракты для тех граждан Украины, кто младше призывного возраста.

Пленный ВСУ на допросе. Видео © Минобороны РФ

«Это неправильное решение, это неразумный поступок. Неразумные подписи. Это всё неправильно, чтобы с 18 лет забирать на войну. Это дети. Ещё толком не пожили — и они будут умирать тут. Это неправильное решение», — пояснил пленный, видео допроса с ним показало Минобороны РФ.

Золотаренко рассказал, что попался в лапы украинским военкомам, когда возвращался с женой с рыбалки. Его силой затолкали в служебный автомобиль, а уже через пару дней отправили сначала на полигон, затем на фронт. Золотаренко быстро понял, что должен выбраться живым ради своей семьи, он сдался в плен и не жалеет об этом. На допросе бывший боец ВСУ призвал Зеленского одуматься и принять правильное решение, потому что пролито уже слишком много крови по вине Киева.