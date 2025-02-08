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8 февраля, 05:22

Украинцы «штурмуют» российские консульства в США, чтобы спастись от мобилизации

Генконсул Захаров сообщил о всплеске обращений украинцев за паспортами РФ

Проживающие в США украинцы стали чаще обращаться в российские посольства и консульства с целью получить гражданство РФ. Об этом сообщил глава дипмиссии в Нью-Йорке Александр Захаров.

По словам дипломата, всплеск обращений начался после весны 2024 года, когда украинские власти ввели требование для проживающих за рубежом граждан призывного возраста о постановке на воинский учёт. С того момента желание стать россиянином изъявили 54 человека.

«В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России», — заявил Захаров РИА «Новости».

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Напомним, что в конце января служба иммиграции США приостановила приём заявок на въезд беженцев с Украины. Ранее граждане Незалежной могли попасть в Штаты по специальной программе, которую запустил ещё Джо Байден.

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Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Антон Голыбин
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