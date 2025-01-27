Правительство одобрило идею не давать гражданство РФ при отказе от присяги

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому иностранцам не станут давать российский паспорт в случае отказа от присяги. Документ также предусматривает снижение минимального возраста принесения присяги с 18 до 14 лет, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «О гражданстве Российской Федерации». Сейчас, согласно документу, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство РФ иностранцы, кроме детей и недееспособных. Согласно закону, иностранец становится гражданином РФ со дня принесения присяги, на которое ему даётся один год. В случае невыполнения этого условия решение считается недействительным.

Теперь в формулировке данной статьи предлагается учесть случаи отказа от принесения присяги или смерти до прохождения такой процедуры. Понизить возраст принятия присяги до 14 лет авторы проекта предлагают потому, что ответственность за совершение некоторых преступлений наступает с этого возраста.